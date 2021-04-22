Общественная организация «Конгресс солидарности Азербайджанцев Украины» устроила благотворительную акцию и передала Житомирской областной детской клинической больнице бытовую технику.

«Эта акция по случаю 98-летия со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, великого человека, политика, который поднял Азербайджан до такого высокого уровня. Хочу поблагодарить за информационную поддержку посольство Азербайджанской Республики, Житомирскую областную государственную администрацию и Житомирский областной совет», — сказал председатель ОО «Конгресс солидарности Азербайджанцев Украины» Ильгар Мамедов, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

Заместитель председателя ОО «Конгресс солидарности Азербайджанцев Украины» Ольга Мамедова добавила, что они всегда готовы помочь тем, кто в этом нуждается.

Директор областной детской больницы поблагодарил за помощь и отметил, что подаренная бытовая техника действительно нужна заведению.

«Хочу подчеркнуть — это не разовая акция, такие акции проходят один, два, а то и три раза в год. То есть, эта помощь является систематической и она для нас важна», — сказал директор КНП «Житомирская областная детская клиническая больница» Юрий Довгополый.

К акции присоединились и представители областной администрации.

Minval.az