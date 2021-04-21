На акциях протеста в поддержку Алексея Навального задержали 1004 человека в 82 городах, сообщает «ОВД-Инфо». По словам медиаконсультанта Константина Фомина, наиболее активно полиция действовала в Уфе, где «до этого такой жести не было», и в Петербурге, где полиция применяла против протестующих электрошокеры.

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В Москве и других городах РФ сегодня, 21 апреля, продолжаются акции в поддержку Алексея Навального. По данным ОВД-Инфо, на данное время уже более 413 задержанных.

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В Москве в начале Тверской улицы собрались 3-4 тысячи человек. Они стоят ждут остальных участников шествия. Также, протестующие ходят по центральным переулкам.

Колонна протестующих подошла к перекрытой Манежной площади. Другая группа из 500 человек собралась около отеля Националь.

В Санкт-Петербурге задержали несколько десятков человек. Всего акция собрала около 5 тысяч участников.



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