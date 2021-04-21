Юрист ФБК и продюсер ютьюб-проекта «Навальный Live» Любовь Соболь задержана утром 21 апреля в Москве.

Как сообщил в твиттере адвокат Владимир Воронин, полицейские вывели ее из такси у метро «Автозаводская» и увезли в неизвестном направлении. По его словам, полицейские устроили план «Перехват», чтобы задержать Соболь. С чем связано ее задержание, пока неизвестно.

Соболь задержали перед всероссийской акцией протеста в поддержку Алексея Навального. Ранее 20 и 21 апреля полицейские в разных городах России, в том числе в Москве и Петербурге, провели обыски и задержания у активистов и журналистов.

Московские полицейские также задержали пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш.

Minval.az