Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха.

За сутки очищено 5 га территории, 1 км дорог

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 017 га территории, 621 км дорог, 1 716 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 580 взрывоопасных предметов.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Minval.az