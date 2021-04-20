Глава Государственного агентства Грузии по религиозным вопросам Заза Вашакмадзе провел встречу с послом Азербайджана в этой стране Фаиком Гулиевым.
Об этом говорится в сообщении Агентства.
Глава агентства проинформировал посла о проводимой в Грузии религиозной политике и работе в этой области за последние годы.
По его словам, совместное мирное сосуществование шиитов и суннитов в Грузии рассматривается как положительный опыт и пример толерантности Грузии.
Ф.Гулиев в свою очередь заявил, что постарается внести вклад в дальнейшее развитие отношений между Азербайджаном и Грузией.
Стороны обсудили существующие связи между двумя странами и перспективы дальнейшего сотрудничества. Посол Азербайджана пригласил представителей агентства с официальным визитом в Баку.