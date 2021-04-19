«Я хочу обратиться к армянам, проживающим в Ханкенди, Агдере, Ходжалы, где находятся и российские миротворцы. Мы считаем этих армян своими гражданами. Реинтеграция неизбежна и это произойдет».

Об этом заявил член делегации Азербайджана в ПАСЕ Кямал Джафаров в ходе весенней сессии ПАСЕ. Он отметил, что в настоящее время осуществляется первый этап великой реконструкции Карабаха и создаются различные форматы кооперации.

«Многие люди могут не верить в возможность мира. Но это опасная идея, которую правительство Армении пытается распространить. Хотя мы никогда не забудем о преступлениях против нас, мы должны смотреть в будущее. Мы основываемся не постоянную концепцию устойчивого мира, но на концепцию достижимого, практического мира», — сказал Кямал Джафаров, слова которого приводит РИА Новости.

Minval.az