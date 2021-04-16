Трехстороннее заявление от 10 ноября важно для обеспечения мира в регионе.

Как говорится в сообщении отдела по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко на встрече c председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Она отметила, что отношения между Россией и Азербайджаном находятся на уровне стратегического союза и динамично развиваются. В.Матвиенко подчеркнула особую роль президентов двух государств в дальнейшем углублении отношений.

Касаясь деятельности Совместного турецко-российского центра мониторинга, В.Матвиенко выразила уверенность, что Центр сыграет положительную роль в предоставлении точной и объективной информации.

C.Гафарова сообщила, что после окончания боевых действий, с территории Армении через Лачинский коридор на контролируемые азербайджанской армией территории были отправлены диверсионные группы, общая численность которых превышала 60 человек, и они совершили террористические акты против азербайджанских военных и мирного населения. Она отметила, что это грубое нарушение положений совместного заявления, и это наносит ущерб миру и безопасности в регионе.

Касаемо вопроса разминирования освобождённых азербайджанских земель, С.Гафарова отметила, что Армения до сих пор избегает передачи карт минных полей Азербайджану, тем самым противореча нормам международного права и совершая военное преступление. Спикер подчеркнула важность оказания международного давления на Армению в данном вопросе.

Minval.az