Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в последнюю декаду апреля для проведения в стране досрочных парламентских выборов.

Премьер подробно описал процедуру.

«Я собираюсь подать в отставку в последние 10 дней апреля в соответствии с договоренностями с парламентскими силами и президентом республики. После этого для соблюдения необходимых процедур на седьмой день состоятся выборы премьер-министра. Фракция «Мой шаг» выдвинет мою кандидатуру, так этого требует положение Конституции. Другие фракции кандидатов не предложат, и «Мой шаг» меня не изберет», — сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте (цитата по «Спутнику»).

По его словам, то же самое произойдет и во второй раз, после чего парламент будет считаться распущенным и на 20 июня будут назначены внеочередные парламентские выборы.

При этом он предостерег политические силы от нарушений договоренностей. «Если политсилы попытаются отклониться от политических договоренностей, то совершат политическое самоубийство. «Мой шаг» изберет меня премьером и тема будет закрыта», — сказал Пашинян.

Minval.az