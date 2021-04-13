Жители посёлка Кукан Хабаровского края обнаружили несколько тысяч мёртвых лягушек на берегу местной реки.

Очевидцы предложили несколько версий возникновения этого ЧП. Либо всему виной техногенное загрязнение, или же причиной стало гниение водорослей и отсутствие должного количества кислорода в воде.

Минприроды региона взяло эту ситуацию под контроль и взаимодействует с местными властями с целью выяснения причин ЧП. Там тоже не исключают влияния на гибель лягушек природных факторов.

Как сообщил руководитель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров в беседе с РИА «Новости», от местных жителей также поступили жалобы на подозрительный запах воды. Эта проблема тоже находится на контроле Минприроды.

«Параллельно поступили жалобы о запахе нефтепродуктов от воды из колонок от владельцев частных домов», — отметил Сидоров.

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