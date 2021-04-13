КГБ Беларуси задержал политолога, бывшего пресс-секретаря Александра Лукашенко Александра Федуту. Об этом сообщает «Белта».

Также спецслужба сообщила о задержании оппозиционного политика Григория Костусева. В КГБ сообщили, что их обоих подозревают в совершении преступления, однако не уточнили, какого именно.

Где был задержан Федута, неясно. В последний раз его видели в Москве, куда политолог приехал по работе, после чего он перестал выходить на связь. ТАСС сообщал со ссылкой на источник, что в ночь на 12 апреля в московские правоохранительные органы поступило заявление о его исчезновении — от кого именно, в сообщении не уточнялось.

Жена Федуты Марина Шибко рассказала изданию Tut.by, что с заявлением обратилась она, но не 12, а 13 апреля. Она добавила, что «московские следователи» не смогли ей сказать, где находится ее муж и каким образом он оказался в КГБ.

Костусев был задержан накануне в Могилевской области. По словам его зятя, Костусева обвиняют по статье о подготовке или организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Федута в 1990-х годах был пресс-секретарем Лукашенко, а в 2005-м стал автором первой политической биографии президента. Позже Федута перешел в оппозицию. В 2010 году он возглавлял избирательный штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Владимира Некляева. После выборов Федуту арестовали и затем приговорили к двум годам лишения свободы условно. Правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести.

Григорий Костусев — лидер оппозиционной партии БНФ (Белорусский народный фронт).

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