Родные погибших в Гадруте армянских военнослужащих требуют призвать к ответу армейское командование. Об этом на заседании Национального Собрания Армении в ходе парламентского часа заявила 13 апреля независимый депутат София Овсепян, слова которой приводит армянский интернет-портал news.am.

Она зачитала письмо родственников 67 убитых и шести пропавших без вести военнослужащих, в котором говорится, что до 10 октября солдаты находились на позициях, после этого, 11 октября, было принято решение переправить их в Гадрут, который за два дня до этого был уже занят неприятелем.

«Следствие должно расследовать, почему командование их батальона, полка и корпуса отдали такой приказ, и почему его не отменили. Мы снимаем с себя ответственность за свои действия, если по этим вопросам не пройдет следствие. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», — заявила Овсепян, зачитывая письмо.

Minval.az