Генеральная прокуратура Армении направила в военную полицию запрос о проверке интервью, данного одним из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, экс-президентом Сержем Саргсяном. Об этом рассказала глава отдела по общественным связям надзорного ведомства Аревик Хачатрян.

Общаясь с журналистами, Саргсян мог раскрыть секретные данные. Хачатрян добавила, что на основе обращения Генпрокуратуры должны быть подготовлены материалы.

Ранее бывший президент заявил, что после апрельских боев 2016 года было решено выделить на развитие ВС РА до 2024 года $1,3 млрд, из которых более $500 млн планировалось потратить на развитие авиации, ПВО и закупку 2,5 тыс беспилотников, уточняет «Спутник».

Minval.az