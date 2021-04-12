Отец погибшего солдата в беседе с журналистами обвинил «экс-министра обороны» карабахских сепаратистов Джалала Арутюняна в гибели солдат под Гадрутом.

Как утверждает отец солдата, ребят обманом послали в мясорубку. «Мы требуем подвергнуть приводу тогдашнего Джалала Арутюняна, по его приказу ребят послали в пекло», — заявил отец солдата, которого цитирует армянский интернет-портал news.am. По его словам, Арутюнян знал, что Гадрут занят противником, и все равно послал солдат. Мужчина утверждает, что у него на руках имеется соответствующий приказ.

Minval.az