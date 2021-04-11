Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ будет посвящено постковидному выходу из кризиса. Также глава государства коснётся вопроса мер социальной поддержки. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-1» отметил, что сейчас идёт период выхода из ковидного кризиса и непонятно, насколько быстро это будет происходить.

«Очевидно, что так или иначе об этом пойдёт речь в послании. Какие-то системные меры поддержки», — заявил Песков.

Он также добавил, что проседание от коронакризиса в экономике и других сферах необходимо компенсировать. Причём не делать это просто так, а переходить к развитию.

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