Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность войны с Украиной, несмотря на жесткие заявления, которые в последнее время делает Москва.

«Конечно, никто не собирается двигаться к войне и вообще никто не приемлет возможность такой войны», — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК).

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что «также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине». «Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Москва будет «терпеливо разъяснять» свою позицию по Донбассу, несмотря на завидное упорство Киева представить Россию стороной конфликта.

«Действительно, украинская сторона с завидным упорством пытается представить Россию в качестве стороны конфликта. Это не так. Россия не является стороной конфликта. Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы помочь этот конфликт урегулировать. И мы без устали будем продолжать это разъяснять», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он заметил, что все участники «Нормандской четверки», за исключением Украины, в целом, это понимают. «Но для них, наверное, Украина является таким вот «анфан террибль», да, вот этим вот страшным младенцем, которого вроде и выкинуть-то никуда не выкинешь, но столько головной боли от него. Вот, наверное, так», — сказал Песков.

Характеризуя обстановку в Донбассе, он отметил, что «происходит ситуация, связанная с повышением активности провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины».

«То есть, случаются провокации, возникает какой-то ответный огонь на эти провокации. Поскольку в целом напряженность, деэскалация не происходит, напряженность очень высокая, то подобные провокации, они могут в одночасье воспламенить огонь этой самой гражданской войны внутри украинского конфликта. Поэтому мы все постоянно говорим о нашей обеспокоенности», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

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