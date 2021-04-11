Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «очень доволен» переговорами с президентом России Владимиром Путиным 7 апреля.

«У нас была очень насыщенная повестка дня», — сказал Пашинян в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК) Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, доволен ли он результатами переговоров с президентом России.

«Эффективно обсудили все вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы, вопросы безопасности, очень много вопросов, связанных с ситуацией в Нагорном Карабахе. Я доволен очень», — отметил премьер Армении.

Minval.az