Фильмы-расследования оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии, получили награду в номинации «Событие года» Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон-2020».

Вручал награду представителю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, Минюст признал организацию иноагентом) бывший президент Гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен. Он выразил надежду, что приз заключенному он вручает в первый и последний раз в жизни.

Номинацию фильмов Навальному он объяснил тем, что они наполнены «неумолимой логикой» и «настоящей страстью».

После выдвижения фильмов Навального на «Белого слона» режиссер Андрей Кончаловский заявил, что хочет снять свою картину «Дорогие товарищи» с шести номинаций. По словам Кончаловского, решение экспертного совета выдвинуть публицистический проект на кинопремию является ошибочным, поскольку такие фильмы могут расцениваться как политическое заявление, но не как произведение искусства.

С ним согласился Никита Михалков. «Кинокритик должен оценивать кино. Навальный не имеет отношения к кино. А если вы даете призы политику, то так и говорите», — пояснил он (цитата по РБК).

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов после решения о выдвижении фильмов Навального сообщил, что гильдия выходит из состава учредителей «Белого слона» и «отпускает премию в свободное плавание».

Главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин поспорил с Кончаловским, Михалковым и Гильдией киноведов и кинокритиков. По его мнению, в фильмах ФБК есть все составляющие кино — история, сюжет, юмор. «Если эти фильмы не соответствуют каким-то канонам, которые до сих пор считались обязательными при кинопроизводстве, то эти каноны пора переписывать», — заявил критик.

Матизен, в свою очередь, сообщил, что регламент премии не предусматривает возможность снять картину с номинации. В итоге ленту «Дорогие товарищи» признали лучшей по итогам 2020 года.

Minval.az