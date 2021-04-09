Сотрудники министерства обороны Армении в пятницу вечером стали по очереди выходить из ранее заблокированного здания.

С 8 апреля входы в министерство были перекрыты родственниками пленных и без вести пропавших военнослужащих.

Вечером 9 апреля делегация протестующих в составе порядка 50 человек встретилась с начальником Генштаба ВС Армении Артаком Давтяном. По словам родных, они остались недовольны встречей, но согласились отойти от ворот и пропускных пунктов, чтобы сотрудники министерства могли покинуть здание. Вначале оттуда вышли женщины, затем — мужчины.

Собравшиеся также отгоняют свои машины от здания. Тем не менее, протестующие все еще остаются поблизости, обсуждая, что делать дальше.

Ранее из оцепленного здания Минобороны Армении на вертолетах эвакуировали некоторых сотрудниц министерства, в первую очередь — беременных, а также женщин, у которых есть проблемы со здоровьем.

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Министерство обороны Армении удовлетворило требование родственников пленных и пропавших без вести военнослужащих. Они только что вошли в здание, чтобы встретиться с начальником Генштаба.

Несмотря на то, что их требование было выполнено, митингующие продолжают блокировать ворота, ведущие в здание ведомства, пишет армянский интернет-портал news.am.

Ранее начальник полиции Ваге Казарян вышел из здания Минобороны и заявил протестующим, что начальник Генштаба готов принять родственников пленных и пропавших без вести военнослужащих, однако отдельными группами, на что последние не согласились.

Тем не менее, через некоторое время, с ними была достигнута договоренность, и они вошли в здание МО.

Напомним, что родственники пропавших без вести военнослужащих со вчерашнего дня блокируют вход к зданию Минобороны Армении. Они требовали встречи с министром обороны Вагаршаком Арутюняном.

Вчера вечером к ним присоединились и родственники пленных, получившие информацию о том, что их сыновья вернутся домой на самолете, перевозящим из Баку в Ереван командующего Российской миротворческой мисси в Карабахе Рустама Мурадова. Однако, позже выяснилось, что в Ереван прибыл только Мурадов.



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