Россия и Армения реализуют программу военно-технического сотрудничества (ВТС) в полном объеме. Об этом сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.

«Армения остается одним из наших традиционных партнеров по линии военно-технического сотрудничества. По ранее заключенным между двумя странами контрактам все поставки выполняются в срок и в полном объеме», — проинформировала Решетникова (цитата по ТАСС).

По ее словам, ВТС между странами будет продолжаться в установленном порядке. «Что касается возможности заключения новых сделок, то проработка этих вопросов будет вестись в плановом порядке», — добавила Решетникова.

ФСВТС не исключает возможность поставок российских беспилотных летательных аппаратов в Армению, сообщила Решетникова.

«На сегодняшний день мы предлагаем на экспорт ряд беспилотных летательных аппаратов, в частности разведывательный комплекс большой продолжительности полета «Орион-Э». При наличии соответствующих обращений армянской стороны готовы рассмотреть их в установленном порядке», — сообщила Решетникова.

«Орион» — средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки — 200 кг.

По данным «Рособоронэкспорта», беспилотник на сегодняшний день предлагается на экспорт в варианте воздушного разведчика. В то же время в российские вооруженные силы комплекс поступает в ударном варианте.

Minval.az