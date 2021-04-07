Премьер-министр Армении Никол Пашинян очень доволен результатами встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил на встрече с членами «Ассоциации армянских адвокатов» в Москве.

По его словам, в ходе встречи, которая длилась 3,5 часа, удалось обсудить практически все вопросы и нюансы повестки. «Могу сказать, что в целом очень доволен результатами встречи. Конечно, с президентом России установились очень открытые отношения, особенно в последние месяцы, отношения приобрели прямой характер. Сегодня мы обсудили все вопросы нашей двусторонней повестки дня, затронули вопросы региональных и даже международных отношений.

Встреча прошла продуктивно, мы не подписывали документов, но обсудили ряд документов, в том числе в сфере безопасности, дальнейшую реализацию ранее подписанных документов. Хотя эти документы или договоренности реализуются и сегодня. Вы знаете, что у нас есть соглашение о совместном армяно-российском военном контингенте, соглашение об общей региональной системе ПВО», — сказал он, добавив, что с президентом России обсуждался конкретный план и механизмы реализации положений этих договоренностей в новой ситуации.

«Вы знаете, что одним из важнейших вопросов нашей повестки после войны является реформа армии и вооруженных сил, которую мы реализуем при поддержке наших российских партнеров. Это был один из ключевых вопросов нашего обсуждения. Конечно, мы обсудили ситуацию с возвращением пленных, региональные коммуникации, какие результаты мы имеем на данный момент, в каком направлении нам нужно двигаться, где у нас полностью совпадают взгляды, где мы должны работать, чтобы эти взгляд совпали. Так что считаю сегодняшнее обсуждение очень продуктивным. Повестка наших дискуссий настолько обширна, что я могу что-то упустить, но обязательно вернусь к этому в будущем. Ясно одно: армяно-российские отношения носят стратегический характер, этому стратегическому сотрудничеству следует придать более глубокий характер, с учетом текущих вызовов и ситуаций, которые у нас есть», — отметил Пашинян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Minval.az