Бездельники — точнее бездельницы — в рабочее время устроили в Ереване «женский марш протеста» против Пашиняна, который в это же самое время прилетел в Москву, чтобы просить новые льготные кредиты и прочие экономические ништяки у Кремля.

То есть пока они там в Ереване вместо работы маршируют — российские налогоплательщики должны оплачивать это из своего кармана?

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az