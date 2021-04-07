Волонтер штаба Алексея Навального Кристина Джонсон-Рамирес задержана возле исправительной колонии № 2 в Покрове, где отбывает заключение политик.

Сторонницу оппозиционера задержали, когда она была одна возле ИК вместе с журналистами Spiegel и RT, после чего доставили в отдел полиции в Петушках, пишет «ОВД-Инфо».

Полиция вменяет Джонсон-Рамирес административное нарушение по части 3 статьи 20.2.2 КоАП (организация массового пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка, на территории, прилегающей к колонии), сообщает «МБХ медиа».

«Она вчера приехала в Покров, когда была акция. Она была там и до задержаний уехала. Сегодня она опять приехала к колонии. Туда приехала полиция сегодня по вчерашней акции. Ей вменяют, что она якобы выкрикивала лозунги. Последнее, что она сообщила, что ее до суда оставляют. Ей говорят, что суд либо сегодня, либо завтра», — рассказала изданию координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Ирина Фатьянова.

Накануне, 6 апреля, возле колонии в Покрове задержали девять человек, когда туда приехали представители «Альянса врачей» с требованием допустить к Навальному медиков. Среди задержанных оказались глава профсоюза Анастасия Васильева и съемочная группа CNN.

31 марта Алексей Навальный, жаловавшийся на боли в спине и ноге, объявил голодовку в колонии из-за того, что ему не оказывается квалифицированная медицинская помощь. Во ФСИН это опровергают. 5 апреля стало известно, что Навального перевели в медсанчасть колонии из-за высокой температуры и кашля.

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