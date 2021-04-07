Врачи в ИК-2 в Покрове сообщили политику Алексею Навальному, что на МРТ у него обнаружили две грыжи. Об этом «Дождю» рассказала адвокат Навального Ольга Михайлова.

Мы отправили адвокатский запрос неврологу, объяснили ему тот диагноз, который озвучен Алексею, что у него есть две грыжи и протрузия, и острый период сейчас. Это показало МРТ. Алексею само МРТ не дали, медицинское заключение тоже не показали, но на словах ему дали записать диагноз, который у него есть.

Адвокат назвала одну из грыж «достаточно сложной в лечении» и отметила со ссылкой на невролога, что лечение, которое Навальному выписали в колонии, «неэффективно и может привести к ухудшению состояния».

По словам Михайловой, при этом фельдшер в колонии настаивает, что Навальному нужно принимать диклофенак и никотиновую кислоту. Она выразила мнение, что администрация боится приезда врача высокой категории, так как после осмотра Навального «будет известно, что их отвратительное лечение привело к ухудшению его состояния здоровья».

Михайлова сообщила, что у Навального по-прежнему болит спина и нога. «Плюс ко всему у него утрачивается чувствительность, помимо ног, еще и руки теперь задействованы», — заявила адвокат.

Михайлова также рассказала, что у политика 5 и 6 апреля была высокая температура, но к 7 апреля она упала до 37 — 37,2 градуса.

Адвокат Вадим Кобзев подтвердил, что Навальный находится в медсанчасти. Кобзев добавил, что из-за голодовки политик теряет по одному килограмму веса в день. По словам адвоката, Навальный ходит сам, но при ходьбе испытывает боль.

Алексей Навальный в колонии держит голодовку с 31 марта, требуя допустить к нему приглашенного врача. ФСИН утверждает, что Навальному оказывают необходимую помощь.

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