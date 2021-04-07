Сотрудники ФСИН вывезли в неизвестном направлении политика Алексея Навального из исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области, где он отбывает срок заключения. Об этом сообщает владимирское издание «Pro Город», ссылаясь на свои источники.

Издание предположило, что Навального могли перевезти в другое учреждение ФСИН во Владимире.

Официально эта информация не подтверждена. Адвокаты Навального, которые днем 7 апреля приехали в колонию в Покрове, эту информацию пока не комментировали.

31 марта Алексей Навальный объявил голодовку в колонии из-за того, что ему не оказывают медицинскую помощь — в течение нескольких недель он жалуется на боли в ногах и спине. Во ФСИН утверждали, что оппозиционеру оказывают всю необходимую медицинскую помощь. 5 апреля «Известия» сообщили, что Навального перевели в медсанчасть колонии из-за высокой температуры и кашля.

6 и 7 апреля возле колонии в Покрове прошли акции протеста с требованием допустить врачей к Навальному. В первый день полиция задержала девять человек, в том числе личного лечащего врача Навального, главу профсоюза «Альянс врачей»» Анастасию Васильеву.

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