Отношения с Россией были и будут приоритетом правительства Армении. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян преддверии визита в Москву и запланированной на 7 апреля встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Что касается отношений с Россией, то они были и будут одним из приоритетов правительства Армении, и я уверен, что и впредь армяно-российские союзнические отношения во всех сферах будут развиваться на основе взаимного доверия и многовековых дружественных связей между нашими народами», — приводит его слова РИА Новости.

Minval.az