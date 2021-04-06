Жена политика Алексея Навального Юлия сообщила, что ей пришло письмо от Александра Муханова, начальника колонии № 2 в Покрове, где отбывает наказание ее муж.

В письме Муханов сообщает ей, что у администрации колонии нет паспорта Навального. Из-за этого, написал начальник колонии, политика не могут госпитализировать в случае болезни, а также рассмотреть вопрос о его условно-досрочном освобождении. Навальная выразила недоумение такими нормами.

«Гражданин начальник, а как же вам тогда устав и совесть позволили запихнуть человека без паспорта в тюрьму? В тюрьму без паспорта схапали, а в больницу — только по паспорту?» — заявила Навальная, слова которой приводит «Медуза».

Муханов в своем письме заявляет, что наличие паспорта осужденного в личном деле требует 173-я статья УИК. Однако в ней об этом требовании напрямую ничего не сказано. В статье говорится о том, что паспорт, хранящийся в личном деле, при освобождении выдается заключенному, а при отсутствии паспорта в личном деле администрация колонии должна заблаговременно принять меры по его получению.

Алексей Навальный на протяжении нескольких последних недель жалуется на боли в ноге и спине и требует допустить к нему врача — из-за отказа сделать это он с 31 марта держит голодовку. ФСИН заявляет, что политику оказывается вся необходимая медицинская помощь.

5 апреля «Известия» сообщили, что Навального перевели в медсанчасть колонии из-за высокой температуры и кашля.

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