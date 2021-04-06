Пресненский районный суд Москвы снова оставил без движения иск Алексея Навального о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Это следует из карточки иска.

Как пояснила «Открытым медиа» пресс-секретарь суда, иск оставили без движения для устранения недостатков, это нужно сделать до 30 апреля. О каких именно недостатках идет речь, представитель суда не пояснила.

В конце марта Навальный подал второй иск к Пескову из-за обвинений в сотрудничестве с ЦРУ.

В ноябре 2020 года пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что с Навальным «работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация». Он также добавил, что «взаимодействие западных спецслужб с Навальным фиксируется не первый раз».

Навальный считает, что слова Пескова не соответствуют действительности, порочат его часть и достоинство. В иске он потребовал опубликовать опровержение слов пресс-секретаря на сайте Кремля.

В январе Навальный уже подавал аналогичный иск к Пескову. Суд вернул его Навальному.

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