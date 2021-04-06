Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора обсудили обострение ситуации в Донбассе.

«За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них 23 — в этом году. Только с 26 марта мы потеряли десять наших военных», — сказал Зеленский, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.

Кроме того, глава украинского государства поблагодарил Трюдо за сотрудничество в рамках Канадской военной тренировочной миссии UNIFIER и предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для вооруженных сил Украины, в частности, увеличение количества канадских военных инструкторов на Украине.

Minval.az