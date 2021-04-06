Полиция Владимирской области начала задерживать людей, которые приехали к колонии № 2 в Покрове, где отбывает заключение политик Алексей Навальный. Задержали не менее семи-восьми человек.

В частности, задержаны председатель «Альянса врачей», лечащий врач Навального Анастасия Васильева, ведущий ютьюб-канала «Штаб Навального» Дмитрий Низовцев, люди в медицинских халатах и несколько журналистов, в том числе корреспондент CNN Мэттью Чэнс, отмечает «Медуза».

Всех задержанных доставили в отдел полиции № 9 в Покрове, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на одну из задержанных, бывшего координатора штаба Навального в Кемерово Ксению Пахомову.

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