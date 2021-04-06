Имя второго президента Армении Роберта Кочаряна вновь в топе новостей. Сначала Роберт Седракович дал интервью небезызвестному Владимиру Познеру. Предсказуемо обвинил Никола Пашиняна и его команду во всех смертных грехах, от срыва переговоров, что привело к войне, до «разрушения армии» — именно так Роберт Седракович расценил устроенные Николом Воваевичем «антикоррупционные чистки». Старательно дистанцировался от обвинений в адрес России в «предательстве» Армении. Осторожно намекал, что Россия еще в октябре предлагала свой план, на основе которого Армения могла закончить войну на значительно лучших для себя условиях. И, конечно же, не только рассуждал о бедственном положении Армении, но и делился своими планами на будущее, в том числе в политике. Весьма прозрачно намекнул на реванш: дескать, относительно территорий, входивших в бывшую НКАО, «еще не все потеряно», будто бы «есть надежда» их вернуть путем переговоров и т.д. Хотя и признал сквозь зубы: «Армянская армия сейчас в такой ситуации, что любому трезвомыслящему человеку не придет в голову мысль о реванше». Но тут же назвал нынешний мир «несправедливым» и добавил, что такой «несправедливый» мир, дескать, не может быть «вечным», и «,если мы хотим поставить точку на конфликте, то нужно найти решение, которое будет справедливым». То есть будет устраивать Армению со всеми ее территориальными «хотелками».

Возможно, здесь, по законам жанра, должен следовать тщательный разбор «по пунктам» этого самого интервью. Но намеренно воздержимся от его подробного анализа. Важно другое. Сам факт приглашения Кочаряна в российский федеральный эфир многие эксперты не без оснований расценили как верный сигнал: в нынешних внутриполитических «разборках» в Армении именно он, по всей видимости, является фаворитом Кремля. Более того, уже очень скоро и ереванский «Спутник», и небезызвестный телеграмм-канал WarGonzo, то есть «рупор» Арама Габрелянова, сообщили со ссылкой на свои источники, что Кочарян в Москве все же получил аудиенцию у президента РФ Владимира Путина — правда, в режиме онлайн. Официально эта новость подтвердилась спустя несколько часов — пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поведал журналистам, что у Путина с Кочаряном «добрые, давние отношения», и потому они «достаточно часто общаются».

Нынешние новости с тегом «Кочарян», конечно, хороший повод не без иронии поинтересоваться, можно ли считать Армению независимым государством, если кандидатуру ее будущего лидера определяют в Москве. Вопрос в другом. Роберт Седракович, без сомнения, опытный игрок, у него прекрасные связи в Москве и даже статус личного друга Владимира Путина. Но вот в самой Армении его популярность, подберем самый мягкий эпитет, оставляет желать лучшего. И что же — Москва делает ставку на политика, чьи шансы победить на выборах, скажем так, невысоки? Или…

А вот тут нужно напомнить некоторые деликатные особенности армянской внутренней политики. В отличие от популиста и уличного горлопана Никола Пашиняна, Роберт Кочарян по своей сути — «заговорщик», который на своем пути к власти уже использовал не только кабинетные интриги, но и политические убийства. Достаточно вспомнить волну «индивидуального террора», прокатившуюся по Армении в 1997-1998 году, когда Роберт Кочарян, на тот момент премьер-министр Армении, «отодвигал» от власти Левона Тер-Петросяна. Изрядную пищу для размышлений дают и «парламентский теракт» 27 октября 1999 года, когда — какое совпадение! — были убиты наиболее опасные для Кочаряна его политические конкуренты Карен Демирчян и Вазген Саркисян, и драматичные события 1 марта 2008 года, и даже политические убийства в Нагорном Карабахе перед тем, как Роберт Кочарян официально возглавил сепаратистов. И на сей раз тоже многое указывает на то, что второй президент Армении задумал свое возвращение к власти не при помощи симпатий и голосов «погосов» — сценарий может оказаться совсем другим и уж точно не «вегетарианским». Тем более что у Кочаряна есть такой «козырь», как вооруженные и обиженные на всех и вся «карабахцы».

Но… намеренно оставим в стороне, насколько осведомлены в первопрестольной, как именно Кочарян намерен возвращаться к власти в Армении, и готовы ли оказать ему уже не морально-информационную, а «силовую» поддержку. И не станем даже вспоминать полеты российских военных самолетов над Бревном в разгар митингов. Все это, в конце концов, версии и прикидки на будущее. Но вот уже сейчас фаворитом Москвы на армянском поле оказался военный преступник и соучастник Ходжалинского геноцида, что уже подразумевает понятную реакцию Азербайджана — даже если эта реакция и не будет высказана вслух. Обнародован этот выбор на фоне разгорающегося скандала с «Искандерами-М», обнаруженными в Шуше, причем от России до сих пор не последовало внятного объяснения, как они там оказались. И самое главное, уже сегодня Роберта Кочаряна в федеральном эфире представляют как «первого президента Нагорного Карабаха» и позволяют высказывать свои реваншистские планы, из-под которых потом тоже как-то надо будет выбираться. При нынешнем раскладе шансов на реванш — и здесь с Робертом Седраковичем не поспоришь — нет. А вот политическая цена за выбор такого «фаворита» есть. И платить ее на азербайджанском треке Москве придется уже сегодня.

Нурани, обозреватель

Minval.az