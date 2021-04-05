По состоянию на 31 марта 2021 года число погибших в ходе последней войны в Нагорном Карабахе составляло 3049, говорится в заявлении Минобороны Армении.

Премьер-министр Никол Пашинян 20 марта в Арагацотнской области Армении сообщил, что официально подтвержденное число погибших составляет 3250 человек. Более того, по его словам, 189 родителей сдали образец ДНК и ждут ответа. Получается, что Пашинян заранее, за 11 дней, назвал число погибших, превышающих зарегистрированную цифру на 201 человек.

Как сказано в сообщении Министерства обороны Армении, цифра 3049 относится как к военнослужащим, так и гражданским лицам, добровольно участвовавшим в боевых действиях.

При этом Минздрав Армении предоставил данные по состоянию на 31 марта.

«По состоянию на 31 марта проведена судебно-медицинская экспертиза 3723 тел и останков. По состоянию на тот же день, есть образцы 238 тел и останков, которые необходимо исследовать», — говорится заявлении ведомства, которое приводит «Спутник».

Однако это не означает, что на тот день было 3723 погибших, так как есть случаи двойного исследования, кроме того, после экспертизы может выясниться, что разные фрагменты останков принадлежат одному и тому же человеку.

Кроме того, по сообщению Минздрава, по состоянию на 31 марта с помощью судебно-генетической экспертизы идентифицировано 2302 тела и останков погибших военнослужащих и гражданских лиц. Это также не означает, что личности стольких людей были идентифицированы по тому же принципу: несколько фрагментов останков могут принадлежать одному и тому же человеку.

Есть также ряд случаев, когда тело погибшего подвергается только судебно-медицинской экспертизе, а от ДНК-экспертизы родители отказываются, поскольку явно узнают своего родственника.

По неофициальным данным количество жертв с армянской стороны достигает 4000.

Minval.az