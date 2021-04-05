Второй президент Армении Роберт Кочарян считает неудовлетворительной ситуацию в стране. Об этом он заявил в эфире передачи «Познер».

Отвечая на вопрос, какую бы оценку он поставил по французской двадцатибальной системе, экс-президент отметил, что поставил бы тройку.

«Настолько неудовлетворительно?» — «Настолько».

На вопрос о том, если все так плохо, наверно, это складывается из множества вещей, экс-президент указал в первую очередь послевоенную ситуацию, очень тяжелый проигрыш в войне, психологический надлом общества, его раздвоенность или даже расстроенность, глубочайшая апатия, проблемы в экономике и управлении, пишет армянский интернет-сайт news.am.

Minval.az