В данном случае у него не было выхода. Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян в эфире передачи «Познер», отвечая на вопрос осуждает ли он Никола Пашиняна за подписание трехстороннего заявление по Карабаху 9 ноября прошлого года.

«Вопрос несколько в другом. Война длилась 44 дня. На второй день войны было объявлено военное положение. Был взят полный контроль над всем медийным пространством, в том числе над соцсетями. И 44 дня людям морочили голову о том, что мы побеждаем. То есть шок был именно от этого. Всем морочили голову, что мы побеждаем, двигаемся вперед…Я то знал, что происходит. Посвященные люди знали, что происходит. Но шло такое оболванивание населения… Подписанное заявление для очень многих в Армении было шоком… Оказалось, что во время не было ни одной успешной операции, провал за провалом…Это просто невозможно выразить в рамках нормативной лексики. Вот такая была ситуация», — приводит его слова армянский интернет-сайт news.am.

Minval.az