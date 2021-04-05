Разумеется, это не так. Не Россия спровоцировала эту войну. Россия делала максимально возможное, чтобы ее остановить. Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян в эфире передачи «Познер», комментируя заявления определенных кругов Армении, что «Россия предала Армению» и «не может быть союзником».

«Эта не новая тема. Она озвучивается давно, еще до войны. Есть силы, которые недовольны пророссийской ориентацией Армении. Сложилась новая ситуация, и эти силы пытаются выжать из этой ситуации максимум для нагнетания антироссийских настроений в Армении.

Разумеется, это не так. Не Россия спровоцировала эту войну. Россия делала максимально возможное, чтобы ее остановить. Было известное предложение российского президента 19 октября, которое отвергла армянская сторона. Была возможность остановить войну с совершенно другим раскладом. И армянская сторона, армянский премьер не взял на себя ответственность принять такое решение. Как он объяснил, потому что народ его не понял бы и его обвинили в предательстве. Я цитирую. И ради того, чтобы его не обвинили в предательстве, мы потеряли в десятки раз больше, и еще десятки тысяч погибших. То есть такова степень ответственность лица, которое должно было и обязано было принять это решение. Был письменный рапорт Генштаба, что мы проигрываем. Все понимали, что происходит. То есть властям было легче сдать абсолютно все и сказать: «Ну что поделаешь, мы проиграли», чем принять тяжелое, но ответственное решение по ходу войны, которое было несопоставимо лучше того, что мы в итоге получили», — приводит армянский интернет-портал news.am слова Кочаряна.

Minval.az