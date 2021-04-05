Российский журналист Владимир Познер повторно прокомментировал акцию протеста, которую грузинская оппозиция устроила в Тбилиси из-за его приезда. Комментарий опубликован на официальном сайте Познера.

«Как я это понимаю, в Грузии идет отчаянная политическая борьба, и оппозиция использовала мой приезд, чтобы устроить своего рода — не знаю, как это назвать — шабаш, что ли. Вспомнили мое высказывание об Абхазии трехлетней давности, чтобы подать свой голос в виде забрасывания нашего автобуса яйцами — видимо, куриных яиц у них достаточно, — барабанить по стенам нашего ресторана, стоять и кричать под балконами нашей гостиницы, свистеть и так далее. И я принял решение уехать — зачем подвергать опасности моих друзей, как минимум», — заявил Познер

Познер добавил, что он не держит обиды «на Грузию или на грузин», и заверил, что еще вернется в эту страну.

«Ну а что до любителей бросаться яйцами, особенно если за это платят деньги, то такие люди есть во всех странах, и как я уже писал, на самом деле они не стоят внимания», — добавил Познер.

Владимир Познер и несколько десятков его гостей приехали в Тбилиси 31 марта, чтобы отпраздновать день рождения телеведущего. У гостиницы, где они остановились, началась акция протеста. Познер был вынужден перебраться в другой отель, но протестующие переместились туда и забросали здание яйцами. В итоге утром 1 апреля Познер и его спутники покинули страну, отмечает «Медуза».

Поводом для акции стали высказывания Познера об Абхазии. В частности, он говорил, что наблюдал «ужасные» отношения между грузинами и абхазцами во времена СССР.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявили, что протесты из-за приезда Познера в Грузию говорят об опасности этой страны для россиян.

Minval.az