В понедельник, 5 апреля, на официальном портале правовой информации опубликован пакет поправок в законодательство, подписанный президентом Владимиром Путиным, в том числе поправки в федеральный закон «О выборах президента Российской Федерации». Поправки приводят документ в соответствие принятым в прошлом году изменениям в Конституции.

В новой редакции изложен пункт о том, кто может быть избран президентом: гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет и не владеющий иностранным гражданством или ВНЖ. Требование об отсутствии гражданства другого государства не распространяется на россиян, ранее бывших гражданами страны, полностью или частично принятой в состав России.

Также указано, что не имеет права избираться президентом человек, отработавший на этой должности два срока. Но закон предписывает не учитывать количество сроков, которые отработал президент на момент вступления в силу поправок к Конcтитуции.

Поправку к Основному закону, обнуляющую президентские сроки, которая позволит Путину снова баллотироваться на выборах президента, в марте 2020 года предложила первая женщина-космонавт, депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. Президент поддержал предложение при условии, что граждане проголосуют положительно за пакет поправок к Конституции.

Голосование прошло летом 2020 года. По данным ЦИК, за поправки высказались 77,9% проголосовавших, против — 21,2% при явке 67,97%, напоминает РБК.

Для того чтобы привести законодательство в соответствие одобренным изменениям к Конституции, законопроект, позволяющий Путину вновь идти на выборы, внесли в Госдуму в ноябре. Нижняя палата парламента приняла проект закона 24 марта, а через неделю закон одобрила и верхняя.

Кроме обнуления президентских сроков среди поправок к Конституции также значатся неприкосновенность экс-президентов, ввод понятия «пожизненного сенаторства», новый порядок назначения и утверждения кандидатур министров, расширение полномочий Конституционного суда.

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