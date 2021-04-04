Армянский блогер Александр Алексанян выступил с интересным признанием.
Он заявил, что «в Армении нет мужчин».
Предлагаем вашему вниманию данное заявление представителя армянского народа.
Армянский блогер Александр Алексанян выступил с интересным признанием.
Он заявил, что «в Армении нет мужчин».
Предлагаем вашему вниманию данное заявление представителя армянского народа.
Дата: 2021/04/04 23:47
Раздел: Бывший СССР
Просмотров:
49
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак назвал ВСУ «щитом Европы».
Обнаружено 17 взрывоопасных предметов
Об этом сообщает Минобороны России
МВД позволит легализоваться находящимся в России мигрантам
Зеленский с супругой посетят Катар
Основная цель предстоящего на следующей неделе визита Пашиняна в Москву — получить в Кремле ярлык на княжение
Журналистка белорусского канала СТВ (Столичное телевидение) Юлия Артюх в эфире программы »Новости 24 часа» высмеяла президента Украины
В американской газете The USA Tribune опубликована статья политического обозревателя Роберта Горовица под названием »Неэффективный армянский лоббизм
ООН объявила 4 апреля Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с