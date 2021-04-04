Министерство внутренних дел начала работу над законопроектом, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать пребывание в России, несмотря на имеющиеся нарушения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По словам собеседника агентства, законопроектом будет определен порядок и условия пребывания иностранцев и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах. В переходных и заключительных положениях будут закреплены возможности людей, находящихся в России на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени. Он также добавил, что меры административного воздействия против данных граждан будут отменены.

В министерстве заявили, что разработка проекта проводится в рамках работы по реформированию миграционного законодательства России в соответствии с реализацией Концепции государственной миграционной политики, которая была одобрена правительством.

Подчеркивается, что в настоящее время на законодательном уровне института «миграционной амнистии», который позволит какому-либо госоргану или должностному лицу принимать решение относительно правового статуса иностранцев, нет. Однако имеется ряд законов, дающие возможность некоторым категориям иностранцев легализовать свое положение в стране. Согласно закону о гражданстве, глава государства может определить категории лиц, которые имеют право обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство. Также установлено, что в упрощенном порядке гражданство России могут получить отдельные категории лиц, которые длительное время находятся в стране с неурегулированным правовым статусом.

«Данная категория граждан не может быть привлечена к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ, режима пребывания (проживания), незаконное осуществление трудовой деятельности или нарушение иммиграционных правил, если такие нарушения были выявлены в связи с подачей данными лицами заявления о признании их гражданами РФ, о приеме в гражданство РФ», — добавили в ведомстве.

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