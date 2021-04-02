Конституционный суд рассмотрит обращение президента Армении Армена Саркисяна по вопросу экс-главы Генштаба ВС 1 июня в 11:00.

Саркисян обратился в марте в суд с целью проверить на предмет соответствия закона «О воинской службе и статусе военнослужащего» конституции. Дело касалось снятия с должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна, сообщает «Спутник-Армения».

Рассмотрение иска Армена Саркисяна в суде пройдет в письменной процедуре. Докладчиком по делу будет Аревик Петросян. В качестве ответчика привлечено Национальное собрание как орган, принявший оспариваемый закон.

Minval.az