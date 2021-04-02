Различные слухи и безответные вопросы сопровождали факт передачи Армении со стороны России ОТРК «Искандер» с 2016 года, когда Ереван впервые их продемонстрировал на военном параде. Об этом Minval.az заявил политолог, экс помощник президента Азербайджана Эльдар Намазов, комментируя находку обломков ракет ОТРК «Искандер» в городе Шуша.

Политолог напомнил, что передача этих комплексов армянской стороне произошла после апрельской «четырехдневной» войны, в ходе которой Вооруженные силы Армении потерпели поражение.

«Вся Армения была в шоке, и они открыто признавали, что серьезно уступают Азербайджану в вопросе современного оружия. Именно в этот момент и произошло передача комплексов Армении, а ныне экс-президент страны Серж Саргсян продемонстрировал их на военном парада, тем самым смягчив критику со стороны общественности», — сказал Намазов.

Но в то время возникли вопросы, так как ОТРК «Искандер» — очень серьезный вид вооружения, способный нести как обычную, так и ядерную боеголовку, отметил наш собеседник. Даже в случае, когда Москва перемещает эти ракеты на своей территории ближе к границам других стран, вслед за этим следует очень серьезная международная реакция, напомнил он.

«К примеру, когда Россия установила ОТРК «Искандер» в Калининградской области, последовала реакция со стороны США, стран Балтии и Европы, НАТО. Так как это считается вооружением, способным изменить баланс военных сил в регионе», — напомнил наш собеседник.

Поэтому, как отметил он, было удивительным то, что Азербайджан и Турция в 2016 году очень хладнокровно отнеслись к факту демонстрации ОТРК «Искандер» во время парада в Ереване. Они продолжали развивать отношения с Россией, как будто ничего не произошло.

«Хотя было известно, что Ереван имеет территориальные претензии к Турции, находится в состоянии войны с Азербайджаном. Тут, наоборот, впору нашим странам серьезно обеспокоиться, в связи с появлением в регионе «Искандеров». Однако отношения с Россией продолжали развиваться позитивно.

И в ту пору эксперты не исключали, что видимо Баку и Анкара получили какие-то гарантии, и Армения не сможет использовать эти комплексы, так они не находятся под контролем Еревана», — добавил Намазов.

И сейчас, в ходе нынешней карабахской войны проявляются интересные факты, продолжил наш собеседник. Вначале об использовании ОТРК «Искандер» заявили высокопоставленные чиновники Минобороны Армении, а вслед за ними Серж Саргсян. А потом свое знаменитое заявление озвучил и премьер Никол Пашинян, посетовав на то, что ракеты «не взорвались или взорвались лишь на 10%».

«И в тексте заявления ANAMA о нахождении фрагментов этих ракет в Шуше есть моменты, которые подтверждают слова Пашиняна. В ANAMA заявили, что найдены фрагменты двух ракет, но пока что обнаружена одна воронка. Выходит, одна ракета взорвалась, а другая — нет. И воронка этой ракеты не свойственна для «Искандера», судя по кадрам, продемонстрированных на отечественных телеканалах. Разрушения от ОТРК «Искандер» должны быть многократно больше. Выходит, как и говорил Пашинян, одна ракета не взорвалась, ее обломки нашли, а воронки нет. А другая ракета взорвалась, но не с такой мощностью, как это бывает обычно.

И здесь нужно задуматься о том, почему заявление Пашиняна было взято под сомнение?»- вопросил Э.Намазов.

Как считает политолог, эксперты забыли о таком понятии, как «учебная ракета». Это распространено во всех странах, где производят их боевой аналог. Их используют для тестирования новых ракетных систем. И обычно выпускаются несколько вариантов учебных ракет, когда тестируют их на дальность и точность.

Тем временем для крупных межконтинентальных ракет есть понятие ракета с учебно-боевой частью. Такие ракеты, напомнил эксперт, тестируют на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, в ходе запуска таких ракет как «Тополь» или «Искандер». Иначе этот полигон можно было разнести пух и прах, если использовать боевую часть.

«В связи с этим, мне кажется, что те ракеты, которые были использованы армянской стороной в ходе 44-дневной Отечественной войны, и были запущены в сторону города Шуша, это были ракеты с учебной боевой частью. Видимо, на это и намекал Пашинян, который не хотел окончательно разоблачить блеф, имевший место в 2016 году. По всей видимости, в том году Армении были переданы пусковые установки «Искендер», но боевые ракеты находятся под контролем России на военной базе в Гюмри. А Еревану были переданы учебные ракеты, которые и были продемонстрированы на параде, ради пиар-акции. И именно по этой причине представитель Минобороны России, опровергая Пашиняна, заявил, что все ракеты находятся на местах складирования. Он имел право так сказать, так как имел в виду боевые ракеты. И армяне использовали ракеты с учебно-боевой частью», — поделился своей точкой зрения политолог.

По его мнению, то, что эти ракеты были учебными, видимо и были той гарантией, которые получили соседние страны, не выразившие в свое время протест России. Однако, заметил он, сложно сказать, какой тип учебных ракет был использован.

«Так как есть несколько модификаций таких ракет, в том числе и «крылатые», которые не имеют баллистическую траекторию, и летают они на небольшой высоте. В горах их очень сложно засечь радарами, особенно, с учетом тумана и низкой облачности, которая наблюдалась в ходе штурма города Шуша. В те дни, как известно, не были задействованы и дроны. Вполне допускаю, что это мог ли быть и «крылатые ракеты». Хотя возможно, что это была обычная ракета ОТРК «Искандер». Пашинян мог сознательно пойти на этот шаг, потому что объявлять самому и напрямую обвинить Россию и Саргсяна, он не хотел. Но если использовать версию об учебных ракетах, эксперты разберутся, что это такое, и правда станет известна всем. Именно этим и руководствовалось руководство Армении, санкционировав стрельбу учебными ракетами», — резюмировал наш собеседник.

Бахтияр Сафаров

Minval.az