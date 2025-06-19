Американский лидер Дональд Трамп покинул саммит G7 в Канаде раньше срока не только по озвученной им причине — конфликт между Израилем и Ираном. Всё дело в руководителе Франции Эмманюэле Макроне и президенте Украины Владимире Зеленском.

«Его решение уехать было отчасти вызвано раздражением на президента Франции Эммануэля Макрона, <…> а также отсутствием у президента США интереса к встрече с украинским лидером», — отмечается в сообщении Financial Times, со ссылкой на источники.

Отношение Трампа к Макрону обусловлено его позицией по Гренландии. Макрон против идеи Трампа взять остров под контроль.