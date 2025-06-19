В соответствии с планом военного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, в Баку прошла рабочая встреча военных специалистов обеих стран в области связи и информационных технологий.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Стороны коснулись вопросов, касающихся систем связи, информационно-коммуникационных технологий, построения серверной инфраструктуры, а также использования искусственного интеллекта.

В ходе встречи были рассмотрены различные аспекты двустороннего сотрудничества и даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.