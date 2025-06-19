Мы ведем работу с Ереваном и Азербайджаном по нормализации в регионе. У нас существует механизмы, соответствующие рабочие группы, на соответствующем уровне специалисты решают все вопросы.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе сегодняшнего брифинга для журналистов.

«Для нас дороги и Азербайджан, и Армения как страны и народы, с которыми у нас складываются отношения на протяжении веков, с которыми у нас тесные узы», — отметила она.

По ее словам, процесс разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе должен идти исключительно мирным путем.