Российский журналист Владимир Познер прокомментировал вспыхнувшие из-за его приезда в Тбилиси протесты. Об этом он написал на сайте «Познер Online».

Он объяснил, почему не согласился дать ни одному СМИ комментарий в связи с беспорядками в столице Грузии.

«Те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», — написал Познер.

Накануне Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, однако был вынужден вернуться в Москву: жители города вышли на улицы с требованием, чтобы он немедленно покинул Грузию, напоминает РИА Новости. По мнению протестующих, журналист не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с его заявлениями о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.

Minval.az