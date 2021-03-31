Бывший министр обороны Армении, освобожденный от должности после военного поражения, угрожал Азербайджану новой войной. Находясь в Америке, в ходе встречи с армянскими диаспорскими организациями он заявил, что Армения готовится к новой войне за новые земли. Это фактически было очень серьезным, провокационным шагом в отношении Азербайджана. Угрожавший нам бывший министр обороны был отстранен от должности за поражение в войне.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в среду в ходе выступления на неофициальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.

«Еще одним провокационным шагом стало проведение в древнем азербайджанском городе, нашей культурной столице Шуше инаугурации главаря незаконного режима хунты, бывшего нагорно-карабахского режима. Это было оскорблением азербайджанского народа. Перевод так называемого парламента так называемой «Нагорно-Карабахской республики» в Шушу и строительство здания для парламента – оно будет уничтожено или снесено – было провокационным шагом. То есть, все эти шаги свидетельствовали о том, что Армения втягивает нас в провокацию, ждет от нас жесткой реакции, чтобы после этого свалить вину на нас и затянуть вопрос еще на 30 лет. Мы не поддались на провокацию. Мы вели себя сдержано, в соответствии со всеми нормами и принципами международного права. Поэтому Армения летом прошлого года совершила против нас военную провокацию. Наши позиции на армяно-азербайджанской государственной границе подверглись обстрелу. Армянские воинские формирования попытались пересечь нашу границу, погибло несколько наших военнослужащих. Мы дали им достойный ответ и заставили отступить. Но мы не перешли армяно-азербайджанскую государственную границу. Военные столкновения, продолжавшиеся несколько дней, прекратились, потому что у нас не было намерений вести войну на территории Армении. Хотя при желании мы спокойно могли бы войти на территорию Армении. Спустя месяц – в августе была совершена новая провокация, в Азербайджан заслана диверсионная группа. Руководитель диверсионной группы был задержан и дал показания о том, что направлен в Азербайджан для осуществления террористических актов. Это была очередная провокация. Наконец, в конце сентября наши военные позиции и населенные пункты подверглись артиллерийскому обстрелу, в результате чего погибли несколько военнослужащих и гражданских лиц. Мы, естественно, дали адекватный ответ на это и, проведя контрнаступательную операцию, заслуженно наказали врага. Продолжавшаяся 44 дня II Карабахская война завершилась полной победой Азербайджана. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, во время войны мы, сражаясь, освободили более 300 городов и сел. 8 ноября наш исторический город Шуша был освобожден от оккупантов, и Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции», — отметил президент Азербайджана.

«В ночь с 9 на 10 ноября президенты Азербайджана и России, премьер-министр Армении подписали Заявление. На основании данного Заявления другие наши районы были возвращены Азербайджану политическим путем. Таким образом, вопрос был решен военно-политическим путем. Уже можно с полной уверенностью сказать, что нагорно-карабахский вопрос, нагорно-карабахский конфликт урегулирован. В настоящее время нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Азербайджан решил этот вопрос, одержал историческую Победу, на разрушенных территориях начались восстановительные работы», — добавил глава государства.

Minval.az