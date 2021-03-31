В конце нынешнего года Азербайджан передаст председательство в Тюркском совете братской Турции. На официальном Саммите, который пройдет в Турции, будет представлена информация о работе, проделанной Азербайджаном в период председательства.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в среду в ходе выступления на неофициальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

«А сегодня, пользуясь случаем, хочу проинформировать о II Карабахской войне. Как вам известно, Армения около 30 лет удерживала под оккупацией признанные международным сообществом территории Азербайджана. В результате этой оккупации Армения захватила почти 20 процентов наших земель, более миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных очагов, стали беженцами и переселенцами. Против нашего народа была проведена политика этнической чистки. Армения совершила геноцид против Азербайджана. В результате Ходжалинского геноцида, учиненного в 1992 году, были зверски убиты более 600 невинных, мирных граждан, в том числе 106 женщин и 63 ребенка», — отметил Ильхам Алиев, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

«Международные организации постоянно поддерживали позицию Азербайджана. Однако в практической жизни эта поддержка не имела особо большого значения, потому что вопрос не находил решения. Совет Безопасности ООН – высшая международная структура мира – принял 4 резолюции. Эти резолюции требовали незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель. Резолюции были приняты в 1993 году и оставались невыполненными. Постановления и резолюции других международных организаций поддерживали позицию Азербайджана. Это имело огромное политическое и правовое значение, хотя в реальной, практической плоскости не служило решению вопроса. ОБСЕ, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы и другие организации поддерживали справедливую позицию Азербайджана», — отметил президент Азербайджана.

Minval.az