Чисто теоретически, в какой-то день, наверное да, но когда… Через несколько лет? Я не знаю. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян, отвечая на вопрос о том, возможны ли нормальные отношения между Ереваном и Баку.

«Не могу ответить. Для Армении все это слишком болезненно, как было болезненно в свое время для Азербайджана. Но до того как говорить о нормализации отношений или о каких-то проектах, есть очень болезненные вопросы, которые нужно решить», сказал Саркисян, слова которого приводит РБК.

Minval.az