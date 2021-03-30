Этой войны можно было бы избежать. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян, отвечая на вопрос, можно было бы избежать прошлогодней войны в Карабахе.

«Это из тех математических категорий, когда речь идет о «если», а «если» в математике это рекурсивная функция – она очень сложная – если бы это, а если бы то… Но реальность в том, что мне кажется можно было… Потому что 30 лет я в разные периоды времени занимался дипломатией, встречался с руководителями разных стран… Мне кажется всегда можно было найти пути к разрешению таких проблем без военных действий. Ведь все-таки в случае Карабаха, после первой Карабахской войны существовала организация, которая этим занималась – МГ ОБСЕ. Был механизма для общения, диалога и т.д. Но если посмотреть с нашей стороны, речь идет о наших ошибках – то мы снова поверили в то, что хотели. Нам показалось, что война уже закончена, вопрос уже решен. А он далеко не был решен. Тем более Азербайджан все время говорил о будущей войне. Вместо того, чтобы делать определенные шаги – усилить обороноспособность Карабаха, создать более современную военную инфраструктуру, а также сделать Карабах более экономически эффективным…

Другая ремарка касается современной Армении. К сожалению, Армения как страна 21-ого века, которая искала саму себя… То есть, то это пробует, то другое… президентская форма не хорошая, давайте попробуем другую.. Но в этой условно говоря демократической атмосфере появились две Армении – одна реальная Армения, о которой мы говорим, которая сегодня в кризисе, вторая – виртуальная, она базируется на новых технологиях. Две Армении друг к другу не относятся никак.

Это вторая Армения – это телесериал, у нее нет моральных границ, ни кодексов поведения. Она настолько заполнена. Проблема в том, что эта вторая Армения она связана с диаспорой, которая видит виртуально неправильную Армению» (цитата по РБК).

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