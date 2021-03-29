Американская компания Boston Dynamics представила свою новую модель роботов. Новинка, робот Stretch, предназначена для работы на складах и умеет быстро и эффективно обращаться с различными типами грузов — коробками, ящиками и так далее.

«Stretch сочетает в себе достижения Boston Dynamics в области мобильности, восприятия и манипуляций и использует их для решения самых сложных и потенциально опасных задач», — пояснил глава компании Роберт Плейтер (цитата по РБК).

В сообщении Boston Dynamics отмечается, что Stretch способен маневрировать в ограниченном пространстве, что особенно важно для тесных складских помещений. При этом за счет компьютерного «зрения» робот может приспосабливаться к меняющимся планировкам и находить именно те грузы, которые требуется переместить. Все это делает его привлекательным для владельцев складов по всему миру, которым не придется перестраивать помещения или инвестировать в развитие инфраструктуры.

Начать коммерческие поставки Stretch клиентам планирует в 2022 году. Стоимость новинки пока не названа.



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