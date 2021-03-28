Историк Андрей Фурсов в Youtube-канале «День ТВ» вместе с военным обозревателем еженедельника «Звезда» Александром Артамоновым проанализировали последние события в Нагорном Карабахе, поговорили о блестящей победе Азербайджана, о том, какую политику Баку собирается проводить теперь и какое место в политике Азербайджана занимают Россия, Турция и Иран.

«Вспоминая интервью с Ильхамом Алиевым…»

Еще в начале передачи Артамонов вспомнил пресс-конференцию президента Азербайджана Ильхама Алиева с иностранными журналистами. Он отметил, что глава государства отвечал на все вопросы довольно сдержанно и спокойно, избегая лишней эмоциональности.

«Я выяснил, что во время конфликта он 23 раза говорил о мире, а его оппонент (Никол Пашинян) — ни разу», — отметил эксперт.

Артамонов удивлен, что Азербайджан уже хочет строить свои отношения с Армений и говорит о возвращении армян на территорию Азербайджана. Он также был поражен, что во время четырехчасовой пресс-конференции каждому было уделено определенное время, но самое важное, 4 языка, на которых уверенно говорил Ильхам Алиев.

Вспомнил эксперт и свой вопрос, который задал на пресс-конференции: «В настоящее время Азербайджан предлагает построить дорогу в Армению. Я спросил, зачем тратить большие средства в страну, с которой так воевали? Ответ был простой и понятный — «ради российских миротворцев».

Артамонов пояснил, что Азербайджан пытается создать максимально комфортные условия для российских миротворцев.

Армения, в которой «мутят» воду

Эксперт решил раскрыть все карты и рассказал какова на самом деле ситуация в Армении.

По его словам, Армения превратилась в место, где «западная» разведка, а в частности французские разведчики и поддерживают то самое настроение экстремизма. Он рассказал про некоего французского разведчика по имени Жирайр Сифилян, который вместе с другими экстремистскими группировками занимаются раздуванием конфликта в Армении.

Передаст ли Армения карту минных полей азербайджанской стороне?

Эксперт считает, что Армения не передаст карту минных полей Азербайджану и тут причин несколько. Он пояснил, что на самом деле на данный момент существует карта двух минных полей. Первая — это карта стационарных полей, примерный контур нахождения данных мин более-менее известен. Проблема такова, что армянская сторона, которая отступала, для того чтобы прикрыть отступление, бросала мины как зерно, навалом, и в этом случае карта не составлялась. Но сложности тут не заканчиваются. Многие западные гуманитарные организации несколько лет проводили операции по разминированию территорий в Нагорном Карабахе. Прямо перед войной, в августе 2020 года, близкая к ООН организация сделала заявление, что всего лишь 5% территорий Нагорного Карабаха остались неразминированными. Но потом выясняется, что минные поля практически не тронуты, все на месте.

«Тогда вопрос, чем занимались западные гуманитарные организации и на что выделялись деньги? И тут Макрон признался, что они там занимались отнюдь не гуманитарными акциями… я спрашивал, сколько потребуется лет для полного разминирования Нагорного Карабаха и получил ответ — приблизительно 20 лет», — подметил Артамонов (цитата по Report).



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